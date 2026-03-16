La Lazio ritrova il clean sheet all’Olimpico: da quanto mancava
16.03.2026 15:30 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Due vittorie su due per Edoardo Motta da portiere titolare della Lazio. Dopo il successo contro il Sassuolo arriva anche quello con il Milan, impreziosito però anche dal primo clean sheet con la maglia biancoceleste. Un traguardo importante per l’ex Reggiana, che sta muovendo i primi passi in Serie A. Ma anche un risultato significativo per tutta la Lazio, che ha trovato così la prima porta inviolata allo stadio Olimpico del 2026. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, l’ultimo clean sheet casalingo risaliva al 20 dicembre 2025, quando la squadra di Sarri pareggiò 0-0 contro la Cremonese.