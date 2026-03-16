Ex Lazio | Liverani esonerato dalla Ternana: il comunicato ufficiale
Fabio Liverani è stato esonerato dalla Ternana. La società umbra ha deciso di sollevare dal suo incarico l'ex centrocampista della Lazio, che lascia la squadra al decimo posto in classifica in Serie C a quota 42 punti. Di seguito il comunicato del club.
"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali. La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna".