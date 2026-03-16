Lazio, Petrucci (Sky) su Maldini: "Sta stupendo, è un'intuizione di Sarri"

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Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato di Lazio - Milan e della prestazione di Daniel Maldini, in crescita nel ruolo di centravanti dopo essere arrivato a gennaio dall'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Maldini? Quando la Lazio ha chiuso per lui, Sarri ha detto: 'Ci sto, mi può interessare. Ma con me gioca da punta centrale'. E su questo non ha mai cambiato idea, anche se non l'ha mai fatto quel ruolo. Sarri non l'ha allenato prima, ma ha visto le sue caratteristiche e ha pensato subito che con lui avrebbe fatto il centravanti. È stata un'intuizione importante, non lo vede come esterno o trequartista".

"Ora Maldini sta crescendo, anche dal punto di vista della continuità nei novanta minuti, rimane sul pezzo. Poi è vero che fa il centravanti e potrebbe essere più freddo in alcune situazioni, ma da solo si è procurato diverse occasioni. Sarri non regala niente a nessuno, se continua a giocare lui vuol dire che durante la settimana sta facendo molto bene. Ora Maldini da centravanti sta stupendo. Anche Taylor si è calato molto bene nel mondo Lazio e nell'idea tattica di Sarri".