Serie A, la Fiorentina si gioca la salvezza: il programma della giornata
16.03.2026 14:00 di Simone Locusta
In chiusura della ventinovesima giornata di Serie c'è una sfida dal grandissimo significato per la bassa classifica. Cremonese e Fiorentina si giocano tanto, quasi tutto. Fare punti questa sera significa fare un balzo in avanti fondamentale per la lotta salvezza, tre punti che sarebbero d'oro. Il Pisa ha battuto il Cagliari, può provare un aggancio insperato, ma Cremonese e Fiorentina possono soprattutto approfittare della sconfitta del Lecce a Napoli.
CREMONESE - FIORENTINA (Ore 20:45)
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.