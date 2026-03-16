Bologna, Italiano perde Skorupski e non solo: il punto verso Roma e Lazio
RASSEGNA STAMPA - Il Bologna di Italiano perde pezzi nella settimana più importante della stagione. Dopo la vittoria nel derby emiliano contro il Sassuolo, i rossoblù si apprestano ad affrontare le due romane: la Roma all'Olimpico per superare gli ottavi di finale di Europa League; la Lazio al Dall'Ara per riaccendere le speranze europee.
Non sarà facile per Italiano e i suoi, soprattutto senza il titolarissimo Lukasz Skorupski. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Il portiere polacco ha accusato problemi alla coscia, è rimasto in campo per una decina di minuti con una fasciatura visto che le sostituzione erano state tutte utilizzate.
Skorupski salterà la Roma, si attendono novità per capire quanto tempo starà fuori. Lo stesso di scorso vale per Nikola Moro, che ha subito una forte contusione contro il Sassuolo, e Lorenzo De Silvestri, costretto a uscire anzitempo per un problema muscolare. Si attendono ulteriori dettagli, ma la loro presenza per le sfide contro Roma e Lazio è a forte rischio.