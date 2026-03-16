Lazio, la dedica di Pedro dopo il Milan: "La vittoria è per i tifosi!" - FOTO
16.03.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio ha battuto il Milan. Il gol di Isaksen nel primo tempo ha affondato la squadra di Allegri, regalando i tre punti ai biancocelesti di fronte ai propri tifosi. Sul suo profilo Instagram, Pedro ha festeggiato il risultato positivo dedicando il successo a tutto il pubblico biancoceleste presente allo stadio. Di seguito il suo post e ciò che ha scritto: "Una serata fantastica davanti ai nostri tifosi, questa bella vittoria di tutta la squadra è dedicata a voi!!".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.