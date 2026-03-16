Lazio, Isaksen affonda il Milan e aggiorna un dato vecchio oltre 70 anni
16.03.2026 11:45 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Si conferma decisivo negli scontro diretti Gustav Isaksen. Dei quattro gol realizzati in questa stagione, il danese ne ha segnati tre contro Bologna, Juventus e Milan. Quando c’è una gara di cartello l’ex Midtjylland si accende e trascina la Lazio. Un gol cruciale quello segnato all’Olimpico, che ha regalato i tre punti alla squadra di Sarri ma che, come riporta il Corriere della Sera, riscrive anche un dato vecchio oltre settant’anni. L’ultima volta in cui un calciatore danese con la maglia della Lazio era riuscito a segnare contro il Milan risaliva infatti all’8 maggio 1955, quando John Hansen realizzò il gol del momentaneo 1-1 in una gara terminata poi 4-2 per i rossoneri all’Olimpico.