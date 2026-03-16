Lazio, vittoria nel segno di Isaksen: ora è il capocannoniere della rosa

RASSEGNA STAMPA - Gol e vittoria in casa davanti ai propri tifosi. Isaksen non poteva scegliere un'occasione migliore per sbloccarsi e dare una sterzata alla propria stagione. L'esterno danese spingeva e non concludeva, creava ma non concretizzava, mentre contro il Milan è stato cinico e spietato, una spina nel fianco per Estupinan e tutta la retroguardia rossonera.

L'ultimo gol era arrivato l'8 febbraio, contro la Juventus. Ci sta prendendo gusto a segnare nei big match. "Ci voleva una gioia così, ci mancava un’atmosfera di questo tipo. I ragazzi mi aiutano ogni giorno, dedico il gol a loro e a tutti i tifosi. È veramente una bella serata", Isaksen si è espresso così nel post-partita di Lazio - Milan ai microfoni di Dazn, con in mano il premio di man of the match.

Tutti aspettavano questa versione di Isaksen, sia Sarri sia i tifosi biancocelesti. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, con il gol contro il Milan Gustav è diventato anche il capocannoniere della rosa a quota 4 gol, considerando sia campionato che coppa Italia.