Lazio - Milan, Motta conquista il suo primo clean sheet: le pagelle
RASSEGNA STAMPA - Seconda presenza, seconda vittoria consecutiva e primo clean sheet per Edoardo Motta. Il portiere arrivato a gennaio dalla Reggiana per fare il vice-Provedel e crescere alle sue spalle, la scorsa settimana si è ritrovato titolare quasi per caso dopo il grave infortunio del titolare in una posizione che ora coprirà fino a fine stagione.
Un momento senza dubbio emozionante per il 21enne, ma si sa che l'emozione può giocare brutti scherzi. Non è stato questo il caso. Motta ha mantenuto la porta inviolata contro la seconda potenza del campionato, resistendo ad un assedio specialmente nel finale di gara e mantenendo i nervi saldi davanti ad un Olimpico spettacolare che non ha perso occasione per incitarlo e fargli sentire tutto il sostegno che merita. Di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - 7
MESSAGGERO - 6.5
GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5