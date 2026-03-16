Lazio - Milan, promosso l'arbitro Guida: le sue pagelle dei quotidiani
16.03.2026 09:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Finalmente una gara senza polemiche. Tutto merito dell'arbitro Guida, che ha gestito sapientemente la sfida anche lì dove poteva complicarsi. Giusto annullare il gol ad Athekame, il pallone cadendo lo tocca sull’avambraccio destro, lui nell’immediatezza si gira e tira.
Sempre su Athekame c'è l'episodio del possibile calcio di rigore: in realtà è Taylor che anticipa e tocca il pallone con la punta del piede, semplice dinamica di gioco, corretto far proseguire. Di seguito le pagelle dell'arbitro Guida.
CORRIERE DELLO SPORT - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 6
IL MESSAGGERO - 6.5
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.