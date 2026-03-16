Lazio, festa Patric: “Notte speciale, tifosi incredibili. Avanti così!” - FOTO
16.03.2026 12:00 di Mauro Rossi
Festeggia Patric, grande protagonista nella vittoria della Lazio contro il Milan. Una serata indimenticabile per lo spagnolo, schierato da Sarri in mediana e protagonista di una gara più che convincente di fronte a un gigante come Luka Modric. Proprio una foto con il croato è la prima scelta dallo spagnolo per celebrare con un carosello social il successo dei biancocelesti. Questo il messaggio a corredo: “Una notte speciale all’Olimpico. Vittoria importante contro una grande squadra come il Milan, davanti ai nostri tifosi incredibili. Orgoglioso della squadra e della battaglia fatta insieme. Avanti così!! Forza Lazio”.