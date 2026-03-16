Lazio, la Serie A è pazza di Motta: ennesimo post social per lui - FOTO
16.03.2026 10:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Se Edoardo Motta aveva fatto bene contro il Sassuolo, ieri contro il Milan è stato decisivo. L'intervento su Pulisic è stato impeccabile, ma non è stata l'unica parata in una serata che il classe 2005 non dimenticherà mai nella sua carriera. A celebrare il portiere della Lazio è stato anche il profilo social (inglese) della Lega di Serie A che, con un tweet, sul proprio profilo X ha pubblicato una foto di Motta e aggiunto: "Che notte per Edoardo Motta!".
What a night for Edoardo Motta pic.twitter.com/iDK8jNg0SP— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 15, 2026
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.