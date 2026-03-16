NEWS | Roma, incidente tra due tram: dieci persone in ospedale
16.03.2026 12:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Incidente questa mattina a Roma dove due tram si sono scontrati lungo via Prenestina. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.00 all’altezza di via Erasmo Gattamelata per cause ancora in corso di accertamento. Dieci persone sono state trasferite in ospedale ma, secondo le prime informazioni, nessuna sarebbe in gravi condizioni... <<< INCIDENTE ROMA >>
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Jessica Reatini
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