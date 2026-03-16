F1 | Ferrari, scontro Hamilton vs Vasseur dopo la Cina: non sono d'accordo
16.03.2026 10:01 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
Dopo un Gp della Cina che ha riservato comunque alla Ferrari risultati positivi: 2° e 3° posto nella Sprint, 3° e 4° posto nel Gp, con la certezza di essere seconda forza dopo la Mercedes, il distacco rilevato da telemetria richiede naturalmente importanti sviluppi sulla Ferrari F1. La direzione da intraprendere non è però ancora certa, e fra i due non c'è accordo. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON VS VASSEUR <<<