Lazio, Basic e Romagnoli preparano il rientro: il punto sugli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Romagnoli e Basic non hanno recuperato per il Milan, ma come scrive il Corriere dello Sport ora puntano al rientro per la trasferta di Bologna, sarà l'ultima giornata prima della sosta del campionato.
Romagnoli ieri sera ha lasciato il posto a Provstgaard, si portava dietro un problema al polpaccio dalla sfida di Coppa Italia con l'Atalanta. Basic, invece, continua a rinviare il ritorno tra i convocati. Il croato è in infermeria dalla gara contro la Juventus: da quel momento non si è più riaggregato definitivamente coi compagni, anche se venerdì ha svolto parte della sgambata con il resto della rosa (salvo poi defilarsi durante la fase tattica).
Out c'è Cataldi per una "lieve distrazione a carico del soleo sinistro": anche il regista ha rimediato l'infortunio con il Sassuolo e serve una corsa contro il tempo per Bologna. Niente da fare, ovviamente, per Provedel e Gigot.