Lazio - Milan, capolavoro tattico di Sarri: le pagelle del tecnico
16.03.2026 12:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La vittoria di ieri sera contro il Milan arriva da un capolavoro tattico di Maurizio Sarri. Il tabellino l'ha firmato Isaksen, ma il grande merito è del tecnico, che in estrema difficoltà e con pochi pezzi rimasti è riuscito ad incastrare la squadra di Allegri. Senza Romagnoli, senza un regista di ruolo e senza anche un vero centravanti è riuscito a mettere in campo una formazione agguerrita che seppur con qualche limite tecnico ha fatto del cuore e dell'anima la sua arma vincente. E infatti Sarri è stato più che premiato anche dai quotidiani. Di seguito le pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 8
MESSAGGERO - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 8
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.