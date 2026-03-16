Pedro incorona Taylor: "Benvenuto alla Lazio!" - FOTO
16.03.2026 12:45 di Simone Locusta
La notte magica dell'Olimpico contro il Milan è stata una ventata d'aria fresca per tutto l'ambiente Lazio. L'1-0 targato Isaksen ha regalato tre punti ai biancocelesti che hanno un significato dal punto di vista morale più che per la classifica.
Una notte indimenticabile, soprattutto per i nuovi. Kenneth Taylor non aveva ancora vissuto una serata simile, accompagnata poi da tutto il calore della gente laziale.
Pedro Rodriguez, ormai un veterano a Roma, lo ha incoronato e gli ha "presentato l'ambiente". "Benvenuto alla S.S. Lazio", questo il messaggio social dello spagnolo a corredo di una foto che li ritrae in un clima di festa sotto la Curva Nord.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.