Lazio, Isaksen si gode la vittoria contro il Milan: il messaggio social - FOTO
16.03.2026 10:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Finalmente Isaksen può tornare a casa in preda alla gioia e senza rammarico. L'esterno danese ha deciso la partita contro il Milan segnando il suo quarto gol in campionato e diventa il miglior marcatore della Lazio in stagione.
Il suo gol è quello che corona una serata magnifica e indimenticabile per i tifosi, per Sarri e per la stessa squadra. Al termine del match l'esterno danese ha voluto riversare sui social la propria gioia pubblicando le foto della sua esultanza dopo il triplice fischio e aggiungendo in didascalia: "More life", con un cuore celeste affianco alla scritta.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.