Lazio - Milan, anche Gigot era sugli spalti: la storia social - FOTO
16.03.2026 13:00 di Simone Locusta
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Ad assistere alla vittoria per 1-0 della Lazio sul Milan c'era anche il lungodegente Samuel Gigot. Il centrale francese, ormai fuori da inizio stagione e con un piede e mezzo lontano da Roma (il suo contratto scade nel 2027), ha immortalato tramite un video gli attimi iniziali del match, con protagonista la scenografia del tifo laziale. Di seguito un frame della storia pubblicata sui social.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.