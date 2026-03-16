GF Vip | Francesca Manzini: "Pensavano fossi l'amante di Totti..."

16.03.2026 11:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
GF Vip | Francesca Manzini: "Pensavano fossi l'amante di Totti..."

Francesca Manzini sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip che prenderà il via martedì 17 marzo e, in vista del suo esordio, si è raccontata al Corriere della Sera: “La vivo come un’occasione, come la possibilità di un ritorno all’entertainment. Mi hanno chiesto di fare il GF tante volte ma non ne avevo una bella opinione, c’era troppa spettacolarizzazione... <<< FRANCESCA MANZINI >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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