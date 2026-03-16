Lazio, Sarri sotto la Curva Nord e le esultanze: il romantico video social - VIDEO
16.03.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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"Tutto in un minuto". Questa è la descrizione scelta dalla Lazio per il video pubblicato sui propri profili social. Tra le immagini scorrono le esultanze dei calciatori. Patric che urla "Andiamo", Provstgaard che si abbraccia con Isaksen all'urlo "dai dai!", gli applausi, la festa sotto la Curva Nord e l'arrivo di Maurizio Sarri per prendersi quell'abbraccio che aveva promesso ai tifosi nella conferenza stampa di ieri. Momenti di gioia in una stagione dura. La mano sul cuore a indicare lo stemma da parte del Comandante, un segno di appartenenza a un ambiente e a un popolo che gli ha spalancato le porte e che in lui vede un punto di riferimento. Un'ancora, ancora, di salvezza.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.