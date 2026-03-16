Lazio - Milan, Patric mediano conquista tutti: le pagelle dello spagnolo
16.03.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Una serata memorabile quella vissuta ieri sera all'Olimpico da tifosi e squadra, che hanno combattuto insieme battendo la seconda forza del campionato nonostante tutte le difficoltà, anche di campo. Con un centrocampo ridotto all'osso e senza nessun regista di ruolo, Sarri ha dovuto nuovamente adattare Patric: di ruolo difensore, lo spagnolo ha stupito tutti, dagli spettatori agli avversari. Lo spagnolo si è senza dubbio preso la scena in mezzo al campo e i quotidiani lo hanno premiato.
CORRIERE DELLO SPORT - 8
MESSAGGERO - 7.5
GAZZETTA DELLO SPORT - 6
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.