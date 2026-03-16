Lazio | Il Critico Calcistico: "Vi spiego perché Gila è sottovalutato..." - VIDEO

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Mario Gila è stato tra i migliori in campo della partita tra Lazio e Milan. Furbo, puntuale, perfetto nelle letture. La sua prova è stata di altissimo livello, al punto da annullare giocatori come Leao e Pulisic. A celebrare il centrale spagnolo è stato anche Luca Balbinerri, match analyst noto sui social come 'Il Critico Calcistico', che ha analizzato così le sue caratteristiche:

"Queste immagini spiegano chi sia Mario Gila e perché sia sottovalutato nel nostro campionato. Siamo oltre il 90' in Lazio-Milan e Gila intercetta l'ennesimo pallone della sua partita, ma il primo pensiero è quello di attaccare uno spazio in avanti. Ha ancora energia, se la fa dare, la pretende quasi quella palla e alla fine ha ragione lui. Conquista un calcio di punizione importantissimo nel recupero della partita. Mario Gila, questa completezza nel recuperare il pallone e poi essere decisivo in avanti ce la mette tutte le settimane"

"In Lazio-Sassuolo dopo un recupero, dopo un anticipo netto, pensi subito a dare una palla per niente scontata a Isaksen. Mario Gila spesso fa tutto bene difensivamente parlando e poi ha un repertorio da offrire anche in fase di possesso. Può attaccare lo spazio in avanti, può dare palloni non banali in avanti e può anche concludere lui l'azione, magari dopo una conduzione palla che gli riesce molto bene".