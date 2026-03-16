Lazio, Tavares ancora impeccabile. E sui social pubblica... - FOTO
Non servono parole per descrivere la sua gioia. Nuno Tavares preferisce far parlare il silenzio. Il terzino portoghese al termine della partita vinta di misura dalla Lazio contro il Milan si è limitato a postare su Instagram alcune foto del match (e una finale con la sua famiglia), lasciando spazio all'immaginazione per ipotizzare il suo stato d'animo.
LA PROVA DI TAVARES - Un'idea potrebbero darla i tre punti, ma anche l'esultanza dopo il triplice fischio, senza dimenticare la sua prestazione. Ancora una volta, da quando è terminato il mercato di gennaio, Tavares si è contraddistinto per un'ottima prova che, aggiungendosi alle precedenti, gli sta consentendo e gli consentirà di far sempre più suo quel ruolo nello scacchiere di Maurizio Sarri.