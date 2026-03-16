Lazio - Milan, non solo Pioli e Gabbia: sugli spalti c'era anche Lulic
16.03.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Non solo il ritorno dei tifosi allo stadio: nella notte di Lazio - Milan, sugli spalti c'erano tanti ospiti speciali che hanno assistito alla vittoria della squadra di Sarri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Pioli (esonerato dalla Fiorentina e doppio ex della sfida) e Gabbia (difensore rossonero infortunato), in tribuna c'era anche Senad Lulic, leggenda biancoceleste ed eroe della storica Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.