Lazio, la gioia della fidanzata di Taylor: "Quanto sono orgogliosa!" - FT
09.01.2026 22:10 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La Lazio ha annunciato Kenneth Taylor, che inizia così la sua prima avventura all'estero in Italia, nella prima squadra della Capitale. Un'emozione enorme sia per il calciatore che per la sua compagna, l'influencer da milioni di followers Jade Anna, che si è detta molto felice del trasferimento a Roma. Queste le sue parole postate su Instagram a corredo di alcune foto scattate nel centro sportivo: "a parole non si può nemmeno descrivere quanto sono orgogliosa! E ciao Roma!"
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.