Taylor verso la Lazio, con lui anche Jade Anna: chi è l’influencer da milioni di followers

Taylor è in procinto di raggiungere Roma e sarà accompagnato dalla sua fidanzata, un'influencer molto famosa in patria
08.01.2026 10:23 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Taylor verso la Lazio, con lui anche Jade Anna: chi è l’influencer da milioni di followers

La Lazio è ai dettagli per chiudere l'arrivo di Kenneth Taylor. L'affondo decisivo c'è stato nella serata di ieri e le parti sono vicinissime a chiudere l'accordo per 15 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Non appena sarà ultimato tutto, il centrocampista olandese sbarcherà a Roma e con lui arriverà anche la sua fidanzata, Jade Anna, famosissima in patria e non solo. 

Ma chi è Jade Anna? La ragazza, nata il 15 luglio 2004, è una famosissima influencer olandese che vanta 1 milione followers su Instagram e 1,8 su Tiktok con l'account @jadeanna. Ha iniziato a farsi conoscere aprendo un canale su Youtube nel 2015, a soli 11 anni, ma ha iniziato a postare video solo un anno dopo. Non solo si occupa di tutorial di make up, consigli di bellezza e vlog, ma di recente ha anche avviato la propria attività: è infatti proprietaria della linea di cosmetici e skincare bi yù, molto conosciuta in Olanda. 

Jade Anna collabora con diversi brand che spesso coinvolgono anche lo stesso Taylor e frequenta assiduamente lo stadio per seguire il suo fidanzato. Non sarà difficile, dunque, avvistarla all'Olimpico.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.