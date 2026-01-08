Taylor verso la Lazio, con lui anche Jade Anna: chi è l’influencer da milioni di followers

Taylor è in procinto di raggiungere Roma e sarà accompagnato dalla sua fidanzata, un'influencer molto famosa in patria

La Lazio è ai dettagli per chiudere l'arrivo di Kenneth Taylor. L'affondo decisivo c'è stato nella serata di ieri e le parti sono vicinissime a chiudere l'accordo per 15 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Non appena sarà ultimato tutto, il centrocampista olandese sbarcherà a Roma e con lui arriverà anche la sua fidanzata, Jade Anna, famosissima in patria e non solo.

Ma chi è Jade Anna? La ragazza, nata il 15 luglio 2004, è una famosissima influencer olandese che vanta 1 milione followers su Instagram e 1,8 su Tiktok con l'account @jadeanna. Ha iniziato a farsi conoscere aprendo un canale su Youtube nel 2015, a soli 11 anni, ma ha iniziato a postare video solo un anno dopo. Non solo si occupa di tutorial di make up, consigli di bellezza e vlog, ma di recente ha anche avviato la propria attività: è infatti proprietaria della linea di cosmetici e skincare bi yù, molto conosciuta in Olanda.

Jade Anna collabora con diversi brand che spesso coinvolgono anche lo stesso Taylor e frequenta assiduamente lo stadio per seguire il suo fidanzato. Non sarà difficile, dunque, avvistarla all'Olimpico.