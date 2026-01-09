Rutelli: "La Lazio non si fa rispettare, oggi la società..."

Ai microfoni di Radio Laziale, nel corso della giornata, è intervenuto l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, che ha detto la sua sul momento della Lazio soffermandosi in particolar modo sulle vicende arbitrali subite. Queste le considerazioni: "La Lazio non si fa rispettare nelle vicende arbitrali. Oggi vedo un problema serio. La Lazio non è abbasta rispettata e questa è una prova di inadeguatezza della leadership. Chi rappresenta una realtà organizzata, una entità economicamente e simbolicamente così rilevante, deve farsi rispettare. Oggi la società non si fa rispettare".

"Lo vediamo nel campo arbitrale con episodi indefinibili e inqualificabili. Cosa potrebbe fare di meglio? Chi fa parte di un mondo rappresentativo ha a che fare con realtà politico - istituzionali. Bisogna avere l’autorevolezza, la personalità per farsi rispettare. Se non avviene una volta, poi diventano se, sette. È evidente che c’è una mancanza di considerazione, di autorità e autorevolezza allo stesso tempo. Ci sono regole, istituzioni, organismi che sono sottoposti al giudizio se operano male. E non possono operare male, a meno che tu non ti faccia rispettare e non venga ascoltato".

