Lazio, Taylor sceglie il numero 24: il motivo è davvero speciale
09.01.2026 21:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Kenneth Taylor è un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese arriva dall'Ajax a titolo definitivo, come annunciato dalla società biancoceleste. Il classe 2002 ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, spiegando perché ha scelto il numero 24 per la sua avventura in Italia. Queste le sue parole: "Il numero 24? L'ho scelto per Kobe Bryant".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.