UFFICIALE - Taylor è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato
09.01.2026 21:19 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Kenneth Taylor è un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese si trasferisce a titolo definitivo dall'Ajax e ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancocelesti fino al 2030. Di seguito il comunicato ufficiale della società e l'annuncio pubblicato sui social.
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.