Verona, annunciati due nuovi acquisti prima della Lazio: i comunicati

Il Verona ha annunciato due nuovi acquisti a pochi giorni dalla gara contro la Lazio. Il primo è il portiere classe 2007 Arthur Borghi, arrivato dal Corinthians a parametro zero; il secondo invece è Isaac, attaccante acquistato dall'Atletico Mineiro. Di seguito i comunicati ufficiali.

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - da Sport Club Corinthians Paulista, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive del portiere brasiliano Arthur Borghi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato il 27 luglio 2007 a Campo Mourão, in Brasile, Borghi si forma nei settori giovanili di importanti società calcistiche del suo Paese, tra cui Atlético Mineiro e Athletico Paranaense. Nel 2022 si trasferisce al Corinthians, uno dei Club sudamericani più prestigiosi e titolati, dove milita principalmente nella formazione Under 17, prendendo parte a competizioni nazionali e regionali, tra cui il Paulistão Sub-17 e la Copa do Brasil Sub-17. Lo scorso luglio Borghi ha inoltre conquistato la Paulista Cup Jovem Pan, torneo che riunisce i settori giovanili dei Club professionistici brasiliani, giocando con la formazione Under 20 B del Corinthians e ricevendo il riconoscimento di miglior portiere della competizione. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto ad Arthur, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente - a titolo definitivo - dal Clube Atlético Mineiro, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Isaac Aguiar Tomich, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato a Governardor Valadares, in Brasile, il 26 marzo 2004, Isaac è un attaccante ambidestro. Cresciuto nel Settore Giovanile dell'Atlético Mineiro, ha debuttato in Prima squadra il 7 aprile 2023, nella gara di Coppa Libertadores persa per 1-0 contro il Club Libertad. Nello stesso anno, e in quello successivo, vince con la maglia bianconera il Campionato Mineiro, la principale competizione calcistica dello Stato del Minas Gerais.

Nella stagione 2024/25 si trasferisce in prestito al Nacional, Club che milita in Primeira Liga, la massima serie portoghese. Nella sua prima esperienza nel calcio europeo colleziona 29 presenze, 3 gol e 1 assist. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Isaac, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".