Coppa d'Africa, Senegal in semifinale! Ma Dia resta ancora fuori
09.01.2026 19:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Vince il Senegal. Ai quarti di finale della Coppa d'Africa, la squadra di Thiaw ha battuto il Mali (in dieci). La vittoria per 0-1 grazie al gol di Ndiaye però è arrivata senza l'aiuto di Boulaye Dia in campo.
Il centravanti della Lazio, infatti, è rimasto per tutta la partita in panchina. Su di lui ci sono diverse voci di mercato, nel caso in cui arrivasse un'offerta adeguata potrebbe lasciare la Capitale. Il Senegal, invece, nella semifinale del torneo sfiderà la vincente di Egitto - Costa d'Avorio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.