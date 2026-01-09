Taylor ricorda Ajax - Lazio: "Ho avuto un'ottima impressione..."
09.01.2026 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Kenneth Taylor passa alla Lazio. Il centrocampista ha lasciato l'Ajax per iniziare una nuova fase della sua carriera in Italia. L'olandese ha anche già rilasciato le sue prime parole da calciatore biancoceleste, tornando a parlare della gara di Europa League dell'anno scorso proprio contro la Lazio.
Taylor vestiva la maglia biancorossa, ovviamente, ed era partito da titolare. Alla fine aveva vinto la squadra allora allenata da Baroni per 1-3 grazie alle reti di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. Di seguito le sue parole su quella serata: "La scorsa stagione con l’Ajax è stata molto positiva. La Lazio ci ha battuto 1-3 facendoci un’ottima impressione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.