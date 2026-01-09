Calciomercato Lazio | Timber, rifiutata un'offerta dal Feyenoord: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Per il centrocampo della Lazio c’è anche Quinten Timber. Vi abbiamo parlato del suo profilo, è in corsa insieme a Toth e Fabbian. La società biancoceleste ha intenzione di fare un nuovo innesto nel reparto centrale del campo dopo l’arrivo di Taylor.
Per questo da tempo a Formello si segue il classe 2001 olandese, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe firmare a parametro zero o arrivare anche subito, accordandosi con il club di Rotterdam. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Feyenoord avrebbe anche già rifiutato un’offerta da 4 milioni di euro.
Ce ne vogliono di più, quindi, per strappare Timber all’Eredivisie. La Lazio al momento punta forte su Toth, per cui ancora però c’è distanza con il Ferencvaros. L’olandese resta comunque tra i papabili colpi che Fabiani e Lotito decideranno di chiudere nei prossimi giorni.