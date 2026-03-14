Calciomercato Lazio | Frattesi, l'agente: "Volevo portarlo via dall'Inter"

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A gennaio la Lazio ha fatto un tentativo per Davide Frattesi. Il centrocampista è stato vicino a lasciare l'Inter, sia per rimanere in Italia che per giocare in Inghilterra. Alla fine, però, è rimasto a Milano. Di lui e del suo futuro ha parlato il suo agente Giuseppe Riso ai microfoni di CalcioeFinanza. Di seguito le sue parole.

"Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice. Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. Ma, sia lui dall’Inter, sia l’Inter da lui, fanno fatica a separarsi. È chiaro poi che non so quante volte nella vita ti possa capitare di giocare un Mondiale, sono momenti che ricordi a vita".

"Davide, che vuole vincere, fa fatica ad andare via dall’Inter perché è una delle squadre migliori d’Europa. In Nazionale, però, si porta chi gioca con continuità. Se lo porterò via in estate? Io un pensiero lo faccio sempre, perché mi piace vederlo in campo. Mi piace vedere tutti in campo, però su di lui in particolare vorrei vedere una stagione giocata con costanza".