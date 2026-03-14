Lazio | Rovella, parla Riso: "Ha avuto una stagione difficilissima..."
Nella lunga intervista concessa ai microfoni di CalcioeFinanza, il procuratore Giuseppe Riso ha parlato della stagione del suo assistito Nicolò Rovella, attualmente fermo dopo la frattura della clavicola in Cagliari - Lazio. Di seguito le sue parole.
"Rovella quest’anno ha avuto una stagione difficilissima. Adesso si è rotto la spalla e noi la scorsa settimana eravamo a Roma per stare uniti. Quando Nicolò o chiunque altro entra in campo e fa doppietta, io non servo. Quando invece ci sono momenti di difficoltà… ecco, in quel caso, c’è bisogno del mio intervento per stare accanto ai ragazzi. A loro è richiesto di essere uomini molto in fretta: devi considerare che un calciatore a 35 o 36 anni smette di lavorare e questa, spesso, è l’età in cui i loro coetanei iniziano a prendersi della responsabilità. Un calciatore, da quando ha 14 anni, inizia a fare tutto sul serio: c’è il bisogno che maturi in fretta".