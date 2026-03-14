Lazio, l'ag. Riso: "Trattare con Lotito è divertente". Poi svela un retroscena...

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Raggiunto dai microfoni di Calcio e Finanza Giuseppe Riso, agente di Rovella e Cataldi, non solo ha ripercorso la sua carriera ma anche velato alcuni retroscena sulle trattative con il presidente della Lazio Lotito.

“Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai stato facile. Lui per certi aspetti è geniale nelle trattative. Però mi dispiace che la Lazio non abbia sempre lo stadio pieno, anche perché dai racconti di Rovella, Maldini e Cataldi, la maglia biancoceleste ti entra dentro”.

“Ti racconto un aneddoto: lo scorso anno Cataldi ha scelto di andare alla Fiorentina e quando abbiamo chiuso la trattativa in videochiamata, era un uomo distrutto. Lui soffre per la Lazio, il sangue che gli scorre nelle vene è biancoceleste”.

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