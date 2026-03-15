Pancaro: "Lazio - Milan sarà una gara aperta. Maldini ha potenziale e Sarri..."

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Intervenuto ai microfoni di gazzetta.it, l'ex difensore Giuseppe Pancaro ha presentato Lazio - Milan soffermandosi sul dualismo tra Sarri e Allegri in panchina, sugli obiettivi delle due squadre in questa stagioni e su alcuni singoli dei biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Lazio - Milan sarà una partita aperta, quindi potenzialmente bella, tra due formazioni che cercheranno entrambe di vincere. Il Milan ha l’obbligo di inseguire la vittoria dopo il pareggio di ieri dell’Inter per accorciare ulteriormente le distanze dalla capolista. La Lazio ha poco da chiedere a questo campionato, proprio per questo non deve fare calcoli e inseguire la vittoria di prestigio”.

“Il momento della Lazio è sicuramente negativo. Credo che prima di ogni considerazione tecnica debba essere risolto il problema ambientale. Stasera i tifosi torneranno allo stadio e questo è sicuramente importante. In quanto al Milan, dopo qualche anno un po’ così, in questa stagione le cose sono tornate ad essere in linea con la storia del club. Il merito è soprattutto di Allegri”.

“Meglio Allegri o Sarri? Sono entrambi due grandi allenatori e i risultati che hanno ottenuto in carriera lo testimoniano. Allegri insegue la vittoria in maniera pratica, cura molto la fase difensiva, in avanti lascia libertà ai suoi giocatori, è bravo a gestire i campioni. Sarri lavora tantissimo sul campo, è più schematico, lavora tanto sulla palla e le sue squadre ne sono una conseguenza perché giocano sempre bene”.

“Scudetto al Milan o Coppa Italia alla Lazio? Obiettivi difficili entrambi, ma ai quali si può e si deve credere. E ciascuna delle due squadre ha le sue carte da giocarsi. Se la Lazio è l'ambiente giusto per Maldini? Penso proprio di sì. Ha un grande potenziale e vedo che Sarri lo sta facendo giocare con continuità. Tavares? Se è libero di attaccare può essere devastante. Ultimamente mi sembra che abbia ritrovato una certa regolarità, da qui a fine stagione può fare molto bene”.