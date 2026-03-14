Matic svela: "Alla Roma mi hanno mancato di rispetto! Sono andato via per..."
14.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matic è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma. In particolare, oltre a parlare della finale di Europa League persa a Budapest contro il Siviglia, ha spiegato anche il motivo per cui è andato via dalla Capitale. Di seguito le sue parole.
"Amo i tifosi giallorossi. E meritano molto di più. Lo stadio è sempre pieno, un club così dovrebbe lottare per il titolo ogni anno. Io andai via solo per la mancanza di rispetto dei dirigenti che non tennero fede alla parola che mi avevano dato. Troppi rinvii al momento di rinnovare. Fu una questione di principio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.