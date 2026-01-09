Calciomercato | Corinthians, il diesse: "Offerta della Lazio per Yuri Alberto!"

La Lazio ha fatto un'offerta per Yuri Alberto, attaccante del Corinthians. È quanto scrivono in Brasile: la notizia è stata confermata dal direttore sportivo del club Marcelo Paz in conferenza stampa, ritenendo la proposta troppo bassa. Di seguito le sue parole e il video di TNT Sports.

"Yuri Alberto è un grande giocatore, un attaccante con qualità rare, no? Perché ha velocità, capacità di inserimento, fa gol, fa assist e dà tutto se stesso per tutto il tempo. Non si abbatte quando sbaglia - e tutti sbagliano - quindi ha la personalità giusta per giocare nel Corinthians; un grande giocatore che ha già una storia e un grande impegno sportivo".

"L'offerta (della Lazio, ndr.) è arrivata, sì, ma non è ancora l'offerta che soddisfa il Corinthians. Il Corinthians si aspetta una cifra più alta, no? La proposta è nelle mani del presidente Osmar e io ho avuto modo di visionarla; non rivelerò qui le cifre perché è una prerogativa del presidente, ma confermo che l'offerta c'è stata e non soddisfa ancora le necessità del Corinthians, data la grandezza del giocatore e l'importanza che ha nella nostra rosa".