Lazio, Taylor a rischio per il Verona: cosa sta succedendo
09.01.2026 19:33 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio può giocare con il Verona senza il nuovo acquisto Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, arrivato dall'Ajax, ha già fatto le visite mediche ma ancora non ha ricevuto il transfer. Motivo per cui potrebbe saltare la trasferta di domenica del Bentegodi, come rivelato da Radio Laziale. Oggi pomeriggio non si è allenato con la squadra (solo Ratkov), la speranza è che possa farlo sabato mattina alla rifinitura. Sarri spera.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.