Taylor è della Lazio, i tifosi dell'Ajax: "Ci mancherai, falli impazzire a Roma!"
09.01.2026 21:55 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Kenneth Taylor è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese inizia così la sua prima avventura all'estero dopo esser nato e cresciuto calcisticamente nell'Ajax. I tifosi biancorossi gli si erano affezionati molto e hanno invaso di commenti d'affetto il video postato dalla squadra di Amsterdam: "Grazie per la tua passione e per la tua lotta", "Un calciatore vero, troppo sottovalutato", "Ti auguro tutto il successo a Roma. Falli impazzire!" Oltre all'affetto, molti messaggi hanno già un sapore malinconico: "Ci mancherai molto", "Spero che un giorno tornerai a casa".
