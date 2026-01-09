Fenerbahce, Tedesco su Guendouzi: "Ha giocato con la Lazio..."
09.01.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Può arrivare subito l'esordio di Matteo Guendouzi con il Fenerbahce. L'ormai ex centrocampista della Lazio sarà a disposizione del tecnico Domenico Tedesco per la finale di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray.
Alla vigilia della sfida, l'allenatore dei gialloblù è intervenuto in conferenza stampa parlando proprio del francese, soffermandosi sulla possibilità che possa scendere in campo e citando la società biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"Non abbiamo ancora deciso come giocherà Guendouzi domani perché ha fatto 90 minuti con la Lazio due giorni fa. È un giocatore 'vincente', che vuole sempre vincere. Ecco perché è venuto al Fenerbahce. Non è arrivato a fine carriera, ma nel suo periodo 'migliore'".
