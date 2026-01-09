Calciomercato Lazio | Timber pensa al futuro: vuole andare in Premier
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare sul centrocampo. È già sbarcato Taylor, manca solo l'ufficialità. A breve sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoceleste. Il suo acquisto è arrivato dopo la cessione di Guendouzi al Fenerbahce, che ora andrà sostituito con un altro giocatore.
In cima alla lista c'è il nome di Alex Toth del Ferencvaros, per cui si sta lavorando sulla formula; poi c'è Fabbian del Bologna, che a Formello piace da un anno ma che negli ultimi giorni ha perso un po' di quota; e infine c'è Quinten Timber del Feyenoord.
Il classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno. La Lazio lo segue da dicembre, potrebbe metterlo sotto contratto a parametro zero. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, l'olandese vorrebbe andare a giocare in Premier League: su tutti gradirebbe l'interesse del Leeds. La strada per lui è più in salita.