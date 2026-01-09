Taylor: "Non vedo l'ora di iniziare! Vi spiego perché ho scelto la Lazio..."

Ai microfoni di NOS ha parlato il nuovo acquisto della Lazio Kenneth Taylor, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo aver lasciato l'Ajax. Di seguito ciò che ha detto: "Perché ho scelto la Lazio? Perché penso che sia un'ottima società con un bel progetto sportivo per la mia crescita. Gli ultimi giorni sono stati davvero molto frenetici, tutti hanno dovuto organizzarsi in fretta, compresa la mia famiglia. Ma alla fine è stato solo molto piacevole, mi sono divertito e non vedo l'ora di iniziare".