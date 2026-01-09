Calciomercato Lazio | Yuri Alberto, Rayan e Dia: ecco come stanno le cose

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Movimenti di mercato in attacco. Accostamenti, offerte da confermare, sondaggi e possibili cessioni. C'è di tutto in questo gennaio della Lazio, che ora vira verso il Brasile. Nelle ultime ore una notizia è arrivata fino in Italia: riecheggiano le parole del diesse del Corinthians, da Formello sarebbe stata recapitata un'offerta per il centravanti Yuri Alberto. Dal quartier generale biancoceleste, però, arrivano solo smentite. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non sarebbe stata fatta alcuna proposta per il classe 2001.

Non un'offerta ufficiale ma più un sondaggio è stato fatto invece per Rayan del Vasco da Gama. Ve l'abbiamo raccontato: è un profilo che la Lazio conosce e segue da tempo, ha la concorrenza di altri grandi club come Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Porto e Crystal Palace (per citarne alcuni). La richiesta della società brasiliana è alta, sui 50 milioni di euro. Decisamente troppi per Lotito e Fabiani, per questo la pista si è un po' raffreddata.

La Lazio si è quindi ributtata sulle uscite. Può partire anche Dia dopo Castellanos e Guendouzi, ma per il senegalese non ci sono stati ancora sondaggi. In estate, tra l'altro, sarà ufficialmente riscattato per 10 milioni di euro dopo il prestito biennale. Se dovesse arrivare l'offerta giusta, allora andrà via. Lo stesso vale per Dele-Bashiru, che ha avuto una richiesta dal Nottingham Forest in Premier League.