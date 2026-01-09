Lazio, l'Ajax annuncia l'addio di Taylor: il comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Ajax ha annunciato il trasferimento di Kenneth Taylor alla Lazio. Di seguito la nota pubblicata sul sito del club olandese.

"L'Ajax e la SS Lazio hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Kenneth Taylor. Il centrocampista era sotto contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2027. L'Ajax riceverà dal club italiano una quota fissa per il trasferimento pari a 16,85 milioni di euro.

Taylor è nato il 16 maggio 2002 ad Alkmaar ed è cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, in cui è entrato nel 2010. Dieci anni dopo, il 12 dicembre 2020, ha esordito in prima squadra nella partita Ajax – PEC Zwolle. Ad oggi, Taylor ha collezionato 184 presenze con la prima squadra dell'Ajax, segnando 36 gol. Con l'Ajax, Taylor si è laureato due volte campione d'Olanda (2021 e 2022) e ha vinto una Coppa d'Olanda (2021)".