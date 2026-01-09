Calciomercato Lazio | Il Brentford segue Cancellieri: la situazione
09.01.2026
CALCIOMERCATO LAZIO - Sirene dalla Premier League non solo per Castellanos e Dele-Bashiru. Arrivano anche per un altro giocatore della Lazio, ovvero Matteo Cancellieri. L'esterno italiano potrebbe raggiungere il suo ex compagno argentino, passato al West Ham; come vi abbiamo raccontato, invece, per il nigeriano c'è stato un sondaggio del Nottingham Forest.
Sul classe 2002, invece, c'è il Brentford. A riportarlo è Alfredo Pedullà: il club inglese ha mandato un emissario all'Olimpico per studiarlo dal vivo contro la Fiorentina. Ce ne sarà uno anche al Bentegodi, per la partita contro il Verona. È possibile anche che venga presentata un'offerta nei prossimi giorni. Per la Lazio non ci sono incedibili, si ascoltano tutte le proposte.
