Ajax, il diesse Beuker su Taylor: "Voleva fare un passo in avanti..."
Il direttore sportivo dell'Ajax Marijn Beuker ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trasferimento di Kenneth Taylor alla Lazio. Di seguito le parole riportate all'interno del comunicato ufficiale della cessione del club olandese.
"Kenneth è un vero 'Ajacied' (figlio dell'Ajax) che è passato dal nostro settore giovanile alla prima squadra in giovane età, rappresentando quindi un esempio per i nostri attuali giovani calciatori. È cresciuto fino a diventare un punto fermo del centrocampo e ha fornito un contributo importante ai nostri risultati sportivi negli ultimi anni. Kenneth desidera compiere il prossimo passo nella sua carriera e siamo felici di concedergli questa opportunità. Lo abbiamo quindi ringraziato per il suo impegno e gli abbiamo augurato ogni successo in Italia".