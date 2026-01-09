Lazio, il saluto commovente dell'Ajax per Taylor - VIDEO
09.01.2026 21:40 di Christian Gugliotta
Dopo un'intera carriera trascorsa all'Ajax, Kenneth Taylor passa ufficialmente alla Lazio. Il centrocampista lascia i Lancieri per 15 milioni più 2 di bonus per sbarcare alla corte di Sarri, pronto a iniziare la sua prima avventura lontano dall'Olanda.
Dopo aver ufficializzato il suo addio, l'Ajax ha voluto salutare Taylor con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale viene ripercorsa la carriera del giocatore nel club, dagli inizi nelle giovanili fino ai traguardi raggiunti con la Prima Squadra. Di seguito il filmato.
